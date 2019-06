17 / junio / 2019

Una nueva cinta de la saga «»Rápido y Furioso» llegará pronto a los cines, se trata de «Hobbs and Shaw», el esperado spin-off cuyo estreno está programado para el próximo 1 de agosto .

El soundtrack de la cinta contará con un artista bastante conocido. él es Bad Bunny quien será parte de la banda sonora con su cancion «La Romana«, la que interpreta junto a El Alfa.

La noticia fue revelada en una publicación de Dwayne Johnson, la que fue compartida por el puertorriqueño.

War time.

Our new HOBBS & SHAW spot.

And allow me to reintroduce her @eizamusica handling business!

Big shout to my guy #BadBunny delivering the bad ass gospel 🎶.

Nothing is stronger than family.

HOBBS & SHAW

AUGUST 2ND 🌍 pic.twitter.com/51Z9pLdVlO

— Dwayne Johnson (@TheRock) June 13, 2019