Filtran lista de pelis que pertenecerían a la nueva fase de Marvel

07 / junio / 2019

Tras el estreno de Avengers: Endgame se dio fin a la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel y los segudiores ya se están preguntando que se viene en el futuro, pero hasta ahora todo ha sido una incógnita.

Pero al parecer y gracias a un tuitero ahora hay más info . Este cabro es conocido por filtrar noticias de películas, y ahora ha revelado el listado de cintas que podrían integrar la nueva etapa de las cintas de superhéroes.

Según el usuario Roger Wardell, este nueva fase estaría integrada por 13 cintas, la que comenzaría con la precuela «Black Widow» para seguir con el estreno de «The Eternarls».

Además se contemplan nuevas entregas de «Black Panther», «Guardianes de la Galaxia», «Ant-Man», «Doctor Strange», «Capitana Marvel» y «Thor».

Esta última llamó la atención luego que Chris Hemsworth asegurar que colgó la capa del asgardiano, por lo que podríamos tener a un nuevo Thor.

También en la lista se revela que tendremos una segunda generación de «Avengers» con tres cintas tituladas «New Avengers», «Young Avengers» y «Dark Avengers».

El próximo 18 de julio se desarrollará la Comic Con de San Diego, donde se espera que el Presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, entregue algún adelanto oficial sobre lo que se viene para el UCM.

Tras la filtración se confirmaría que los personajes de X-Men aún no serían integrados en esta fase.

Marvel Studios are a big fan of David Morrissey and are considering multiple roles for him for Phase 4.

Doctor Strange 2: 1980’s Boogaloo. Tilda Swinton is in talks to return as the Ancient One. Jericho Drumm and Clea will make their MCU debuts, Clea will likely be portrayed by an Asian actress. Most importantly the gloves will be back!

— Roger Wardell (@RogerWardell) May 7, 2019