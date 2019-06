Indignación por bikini que se vende a 1 euro en Internet Polémica ha generado en el Reino Unido la venta de un traje de baño femenino a tan solo una libra esterlina. La marca británica Missguided lanzó

Polémica ha generado en el Reino Unido la venta de un traje de baño femenino a tan solo una libra esterlina. La marca británica Missguided lanzó a la venta un bikini a un irrisorio precio equivalente a 1,20 euros, lo que ha provocado la molestia en las redes sociales.

IT’S BACK 🍾 @brown.ellie in the 🔥 £1 bikini set everyone will notice 💘(but your bank account won’t) Shop the ‘one pound bikini’ in sizes 4 -24 on site but be quick babe, there’s limited stock https://t.co/iIksv9iCAM ⏰ #babesofmissguided pic.twitter.com/hz6u7Emtvs — Missguided (@Missguided) June 13, 2019

Cibernautas y ONGs han pedido que no adquieran el producto ya que cuestionan la ética tras la fabricación del traje de baño, ya que según ellos, es difícil que a tan bajo precio se respeten derechos laborales y se pague de forma adecuada la mano de obra detrás de la fabricación de la prenda.

“¿Cómo c… puede ser esto ético y sostenible?” o “¿Cuánto les pagaste a tus trabajadores esclavos para que produjeran un bikini de solo una libra? Me encantaría saberlo…”, escribió un usuario.

What did you pay your slave workers to produce a bikini for just £1? I’d love to know… — kelly anne rist (@kellyannerist) June 15, 2019

What did you pay your slave workers to produce a bikini for just £1? I’d love to know… — kelly anne rist (@kellyannerist) June 15, 2019

Además, reclaman que su bajo precio fomenta la cultura de usar y botar sin tener consciencia de la contaminación que generan este tipo de productos. “Cuando la ropa cuesta menos que un café, anima a comprar más cosas de las que necesitamos, sin pararnos a considerar si valoraremos estas prendas a la larga”, dice Fashion Revolution, movimiento global que pide una mayor transparencia en la industria de la moda.

El movimiento señala que este tipo de productos a tan bajo precio manda un mensaje peligroso sobre el valor que le damos a la ropa. Es un “desprecio por el bienestar y la vida de las personas que trabajan tan duro para hacer nuestra ropa”, agrega.

Por su parte, la marca de ropa se defiende argumentando que el objetivo es que “las mujeres se vean y se sientan bien sin necesidad de gastar dinero”.