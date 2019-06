21 / junio / 2019

«No estoy tan bien como quisiera»: Paola Troncoso habla sobre su difícil momento

La actriz Paola Troncoso a los 30 años fue diagnosticada con fibromialgia, la que le provoca fuertes dolores en tendones y ligamentos, y que al parecer, hoy la tiene pasando por un complejo momento tal como lo dio a conocer en febrero pasado.

Esto se debe a que la chiquilla publicó en su cuenta de Instagram un inspirador mensaje que muchos atribuyeron a su enfermedad. En el declara: «no estoy tan bien como quisiera, pero tampoco tan mal como otros quisieran, sigo aquí, dando la pelea y puede que me caiga, pero aseguro que en el suelo no me quedaré».

Además la comediante aprovechó de agradecer el apoyo de sus seguidores: «Todo el cariño recibido de ustedes a diario, personas que solo me conocen por mi trabajo y me dan tanto amor…. se pasaron!!!, miles de gracias».

Además de sus fans también le enviaron emotivos mensajes algunas colegas: «Animo!!!! Con todo no más!!!» le comentó Ingrid Parra, «Vamos conchetum***», le escribió Belén Mora, mientras que Natalia Valdebenito le dejó un corazón.

Y es que en diversas ocasiones Paola Troncoso ha contado los fuertes dolores que sufre en rodillas, espalda y manos debido a la fibromialgia, además de intensas jaquecas.