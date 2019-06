20 / junio / 2019

Pancho Saavedra compartió imágenes de experiencia que casi le cuesta la vida

Muchos televidentes disfrutan de «Lugares que Hablan» ya que conocen lo bello que es Chile y Pancho Saavedra los entretiene con sus aventuras. Pero no siempre todo es tan «lindo» ya que lo que prometía ser una espectacular grabación para el programa terminó en una experiencia en la que casi pierden la vida.

Así es porque el animador junto al «Catador», David Liempi se cayeron on cámara y todo mientras hacían kayak en la desembocadura sur del río Bío Bio: “Cuando nos caímos del kayak, fueron los segundos más largos de mi vida. Algo me defiendo en el agua, pero ‘El Catador’ no y por instinto de vida tiraba a hundirme. Igual, en un momento me agarró una corriente y él me sacó de un tirón. Ambos estábamos preocupados. El uno por el otro”, relató Saavedra a La Cuarta.

De hecho, aseguró que ambos estaban en shock. “Es lo más fuerte que hemos vivido en siete años de programa. La sensación de que estuvimos a segundos de morir, la desesperación de estar en el agua y no poder salir, no se la doy a nadie”, dijo, añadiendo que: «Estamos con un cuadro de estrés post traumático, porque fue súper delicado”, agregó.

El ‘Catador’ fue quien se paralizó más, debido a que no sabe nadar. “Es verdad eso que dicen que la vida se te puede ir en un segundo, en un momento estábamos bajando por los rápidos del río Biobío y casi instantáneamente después metidos en un remolino que nos chupaba. Cada uno intentaba luchar por salvarse, pero siempre pensando en el otro. Pancho se desenvuelve mejor que yo en el agua, sabe hasta bucear, yo nada”, recuerda el camarógrafo.

Liempi añadió que ambos no sabían que hacer con la grabación, pero decidieron exhibir las imágenes que recuperaron del momento para generar conciencia. “Nos costó decidir si mostrábamos las imágenes o no. En el forcejeo por la situación perdimos una cámara y cuando ví las imágenes me volvió la angustia, porque es fuerte para nosotros. Pero decidimos mostrarlo porque también sirve para tomar conciencia de que los deportes extremos siempre deben hacerse con servicios certificados», dijo Pancho.

De hecho, Liempi también fue enfático con esto. «Algo que hay que estar claro es que se deben tomar las medidas necesarias al practicar deportes extremos como este, cumplir con las medidas de seguridad y si el experto te dice que algo no se puede hacer, no se hace y punto”, concluyó.