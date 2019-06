13 / junio / 2019

Tom Holland pasó tremendo susto para lograr esta espectacular fotografía

El joven actor Tom Holland se ha convertido en todo un suceso tras protagonizar la última cinta de «Spider-Man» y también por aparecer en las películas de «Avengers».

Por esto el artista ha tenido que lidiar con esta nueva fama y ser parte de varias portadas de revistas debido a su alta popularidad.

De hecho, hace algunas semanas protagonizó la tapa de Man About Town Magazine, con una osada sesión de fotos la cual no estuvo exenta de polémicas.

Pero no todo fue fácil ya que el chiquillo sufrió un accidente mientras estaba sentado en una silla cubierta –en parte- por fuego en la orilla del mar. En un momento, Tom no se dio cuenta y el viento provocó que las llamas alcanzaran parte de su ropa, consignó Just Jared.

En un video de Twitter se puede ver el momento en el que el artista tiene que salir corriendo por peligro de quemarse el trasero.

HIS ASS ALMOST GOT BURNED LMAOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/3xgJmfip0p — vidi (@tomhoIlond) March 29, 2019

Como era de esperar el registro ha sacado más de una risa entre sus seguidores, algo a lo que no es ajeno este actor ya que no es la primera vez que hace reír a sus fans a través de las redes sociales, ya que son clásicas sus muestras de incontinencia a la hora de contar spoilers.