19 / junio / 2019

Millones de fanáticos en todo el mundo consideran que Iron Man es realmente insuperable a pesar que el actor que vistió durante once años la armadura del «Hombre de hierro», se despidió del papel luego de los acontecimientos ocurridos en «Avengers: Endgame».

Muchos se resisten a esta adiós, pero en señal reconocimiento, Downey Jr. se quedó con el premio a «Mejor Héroe» en los MTV Movie Awards.

La ceremonia, que fue realizada el pasado lunes desde Santa Mónica, California, y el gran evento contó con la participación de numerosas estrellas del mundo del cine y la televisión. Dentro de los ganadores, el universo de Marvel aportó con los premios a Mejor Película («Avengers: Endgame»), Mejor Pelea (Capitana Marvel vs Minn-Erva), Mejor Villano (Thanos) y, por supuesto, el galardón recibido por el el querido superhéroe.

En dicha categoría, Robert Downey Jr. compitió con Brie Larson (Carol Danvers/Capitana Marvel), John David Washington (Ron Stallworth), Maisie Williams (Arya Stark) y Zachary Levi (Billy Batson/Shazam).

El artista no puso ir a la ceremonia, pero estaba muy feliz quiso estar ahí de alguna forma y preparó un video agradeciendo el cariño que los fans le han entregado por su interpretación como el «Hombre de Hierro».

Congratulations to @RobertDowneyJr for winning Best Hero at this year’s #MTVAwards! 💥 pic.twitter.com/9GUcPeaIeh

— MTV (@MTV) June 18, 2019