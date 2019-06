19 / junio / 2019

WhatsApp es una de las apps más populares en todo el mundo y uno de sus mayores atractivos es que frecuentemente mejora el servicio a los usuarios.

Nuevas herramientas y funciones suelen ser reveladas en sitios especializados o versiones beta de la aplicación, logrando de esta forma informar de los planes de la compañía de Mark Zuckerberg para el futuro.

La más reciente modificación para la beta Android de la plataforma, finalmente agrega algo que se había prometido a fines de 2018, además de resolver uno de los problemas más solicitados por los usuarios: ver videos fuera de las aplicaciones.

Así es, según anunciaron desde WABetainfo, WhatsApp, activará la función «picture-in-picture» (PiP) la que permite revisar videos de YouTube, Facebook, Instagram que y Streamable que recibas en una ventana flotante, incluso mientras se usa otra aplicación.

WhatsApp beta for Android 2.19.177: After 3 months, WhatsApp is finally rolling out the possibility to use PiP when you switch to another chat or when WhatsApp is in background!

Read the quoted article to discover how it works and details about the compatibility! https://t.co/hyYFxPB05U

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 18, 2019