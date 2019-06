¡Siempre con él!: Perrito espera a su dueño en la puerta de la ambulancia

19 / junio / 2019

En muchas oportunidades los animales nos dejan ser palabras por ser graciosos, inteligentes y leales entre otras cosas.

Y una nueva foto que se ha comenzado a viralizar en redes muestra el caso de Jack, un perro que se mantuvo esperando a su humano mientras era atendido en una ambulancia en Portarlington, Irlanda.

«Un anciano se encontraba paseando a su perro anoche, cayó en una zanja y no pudo salir, Jack el perro se quedó a su lado y le mostró a la ambulancia donde estaba. ¡Incluso cuando llegó la ambulancia, Jack no descanzaría a menos que pudiera verlo!», escribieron en la cuenta de Twitter de emergencias de la zona.

¡Sin duda el mejor amigo del hombre!

Man’s best friend.

Elderly man out walking his dog last night near Portarlington fell into the ditch & couldn’t get out. Jack the Dog stayed by his side & showed Gardaí where he was. Even when ambulance arrived Jack wouldn’t rest unless he could see him! Owner and Jack home now pic.twitter.com/QqDNpB3CKr

— Garda Info (@gardainfo) June 18, 2019