19 / junio / 2019

Pareja de influencers no quiere trabajar y pide donaciones a sus seguidores para sus viajes

Hay cosas que simplemente no tienen dos lecturas. Este caso es uno de esos en que te sale casi sin poder impedirlo un rabioso y fuerte: ¡¡¡holgazanes!!!. Es que es difícil poder usar otro adjetivo con esta pareja de influencers y su desfachatada falta de sentido común.

Se trata de Catalin Onc y Elena Engelhardt, quienes han iniciado una campaña por GoFundMe con el objetivo de conseguir 10.000 euros con los que financiar un viaje en tándem por África.

El problema no es que quieran dedicar sus días a viajar, de hecho, ojalá todos los que quisieran una vida así pudieran llevarla a cabo. Lo malo está en que quieren hacerlo a costa de los demás, sin tener que esforzarse ni siquiera un poco.

La pareja, cuya cuenta de viaje se conoce como «Otro día precioso», comentó que conseguir un trabajo para pagar las vacaciones sería «perjudicial» para su desempeño como influencers.

«Algunos simplemente nos dicen que tengamos trabajo como todos los demás y que dejemos de mendigar. Pero cuando tienes el impacto que tenemos nosotros en la vida de los demás, tener un trabajo no es una opción», escribieron en una publicación. «Podríamos ser modelos y ganar dinero rápido, pero no queremos hacer publicidad del consumismo. Un trabajo normal en este punto sería perjudicial«, agregaron.

A tal extremo han llevado su «política», que la madre de Catalin tiene dos trabajos para mantener el estilo de vida trotamundos de su hijo. «Mi madre nos ayuda con el dinero que saca de dos trabajos y no tiene mucho para ella. No le pedimos dinero a ella, pero le encanta ayudar», escribió en su post inicial. «Mamá, quiero que sepas que no solo nosotros, sino cientos de personas se benefician de tu ayuda», continuó.

Como era de esperar, la petición de fondos no sentó bien a muchos de los seguidores de la pareja, quienes estaban confundidos por su argumento tan descarado. «Es triste que esto no sea una broma, la importancia que tienen es ridícula», escribió un usuario. «Vete a buscar un trabajo», dijo otro.

Las vacaciones que pretenden hacer en bicicleta comenzaría el día 20 de julio en el centro de Alemania, pasando África y más allá. «Queremos llevarlos a todos en esta gran aventura», afirma la pareja en Instagram, como una manera de hacer caer a los incautos.

Foto: Instagram.