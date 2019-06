19 / junio / 2019

Entérate de los estrenos que Netflix prepara para julio

Netflix siempre nos adelanta lo que llegará a la plataforma cada mes, pero sin duda julio es uno de los meses más prometedores por los destacados títulos que regresarán.

Así es porque al fin se estrenarán las nuevas temporadas de populares series. Por ejemplo el 4 de julio debutarán los nuevos capítulos de «Stranger Things», los primeros desde octubre de 2017.

Otra que estrenará su tercer ciclo es la española «La Casa de Papel», cuya historia se enfocará en los sucesos posteriores al gran atraco. Estos nuevos episodios llegarán a la plataforma de streaming el 19 de julio.

Por otra parte la aplaudida producción «Orange is the New Black» estrenará su séptima y última temporada el 26 de julio.

En cuanto a las películas se integrarán al sistema la versión «Blade Runner», «Capitán Fantástico» con Viggo Mortensen y «Match Point» de Woody Allen, entre otros.

Acá te dejamos el listado completo de los títulos que llegarán a Netflix en julio:

Series

La casa de papel: Parte 3 (19/07/2019)

Después de conseguir huir con los mil millones de euros de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, El Profesor recibe una llamada: uno de los miembros de la banda ha sido capturado. La única manera de rescatarlo, y de proteger el paradero secreto de los demás, es volver a reunirlos a todos para llevar a cabo un nuevo atraco, el atraco más grande jamás pensado.

Stranger Things 3 (04/07/2019)

Desde ratas rabiosas y espías soviéticos hasta un nuevo refresco y un deslumbrante centro comercial. Es el verano de 1985 en Hawkins y se avecinan grandes cambios.

Queer Eye: Temporada 4 (19/07/2019)

¡Prepara los pañuelos desechables! Esta temporada, los Fab 5 te traen consejos únicos, emotivas transformaciones y revelaciones que te dejarán lagrimeando.

Comedians in Cars Getting Coffee: Novedad del 2019: Recién hecho (19/07/2019)

Jerry Seinfeld entrevista a los personajes más brillantes de la comedia durante paseos en autos clásicos llenos de risas y cafeína.

Orange Is the New Black: Temporada 7 (26/07/2019)

En la temporada final, Piper enfrenta un nuevo desafío: adaptarse a la vida más allá de Litchfield.

Otra vida (25/07/2019)

El astronauta Niko Breckenridge y su joven tripulación afrontan un gran peligro durante una arriesgada misión para explorar el origen de un artefacto extraterrestre.

Sugar Rush: Temporada 2 (26/07/2019)

Una competencia de pastelería por equipos con un ingrediente clave que siempre falta en la cocina: el tiempo.

Workin’ Moms: Temporada 2 (25/07/2019)

Kate, Frankie, Anne y el recién llegado Ian aprenden de la vida a la par de sus hijos mientras lidian con el avance de la edad, el trabajo y las relaciones complicadas.

Designated Survivor: 60 días (01/07/2019)

Cuando atacan de repente a la Asamblea Nacional, el ministro de Medioambiente, Park Mu-jin, debe guiar a Corea a través del caos resultante.

The Letdown: Temporada 2 (31/07/2019)

Audrey, madre de un bebé de 2 meses, se une a un grupo de apoyo de padres primerizos y hace amigos excéntricos que se enfrentan a diversos retos y cambios en sus vidas.

Historias de amor en Bangkok: El objeto de mi afecto (02/07/2019)

Un técnico de computadoras se enamora de una grafitera cuyo trastorno de personalidad múltiple se agrava cuando presencia un doble asesinato.

Mi primer amor de verdad: Temporada 2 (26/07/2019)

Por el azar y las circunstancias, Yun Tae-o le abre las puertas de su casa a un grupo de amigos. Y las puertas de su corazón a los enredos del amor y la amistad.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 10 (01/07/2019)

¿Quién se llevará la corona? Catorce reinas se preparan para dejar todo en el escenario y brillar en una nueva temporada llena de glamour, chismes y celebridades.

Kakegurui: Temporada 2 (04/07/2019)

Yumeko, obsesionada con las apuestas, sigue dominando el juego y debe enfrentar nuevos desafíos a su paso o arriesgarse a perder cualquier ventaja.

Tú, yo y ella: Temporada 4 (12/07/2019)

Tras darse el «sí, quiero» en una ceremonia de policompromiso, Emma, Jack e Izzy intentan adaptarse a su nueva vida mientras se preparan para la llegada del bebé.

Películas

4 latas (12/07/2019)

Al enterarse de que Joseba está enfermo, su hija Ely, Tocho y Jean Pierre deciden atravesar el Sahara en un Renault 4L para visitarlo en Mali, donde viven una aventura que los cambiará para siempre.

Operación hermanos (31/07/2019)

En una audaz misión para ayudar a contrabandear refugiados etíopes a Israel, un equipo liderado por un agente del Mossad abre un hotel falso a turistas reales.

Obsesión secreta (18/07/2019)

Una mujer despierta con amnesia parcial tras ser víctima de un ataque brutal. ¿Podrá confiar en su entorno mientras lucha por recuperar la memoria?

Chicas con pelotas (26/07/2019)

Un equipo de jugadoras de vóley queda varado en un bosque rodeado de caníbales. El partido de sus vidas está por comenzar.

A quemarropa (12/07/2019)

Para salvar a su mujer embarazada, un enfermero se alía con un sospechoso de asesinato para enfrentar contrarreloj a otros criminales y policías renegados.

El hijo (26/07/2019)

Lorenzo, un pintor cincuentón, está ansioso por el hijo que tendrá con su nueva esposa. Durante el embarazo, ella se obsesiona con la maternidad alternativa.

El secuestro de Stella (12/07/2019)

Atrapada en plena la calle y víctima de un secuestro extorsivo, una mujer atada y amordazada hace lo imposible para frustrar los planes de sus dos captores.

Swiped (01/07/2019)

Dos compañeros de la universidad crean una app de citas que causa muchos problemas en el campus.

Réquiem por un sueño (01/07/2019)

La creciente dependencia a las anfetaminas de una viuda y un programa de TV de autoayuda muestran un paralelismo con las dificultades de su hijo drogadicto y su novia.

Blade Runner: The Final Cut (01/07/2019)

En una Los Ángeles distópica y asfixiante, el ex Blade Runner Rick Deckard debe regresar al servicio activo para retirar a cuatro réplicos que escaparon de las colonias.

Capitán Fantástico (01/07/2019)

Un padre que ha criado a sus hijos en la naturaleza comienza a cuestionar su visión utópica cuando una trágica pérdida los lleva a unirse a la sociedad.

En busca del destino (01/07/2019)

Cuando los profesores descubren que un joven encargado de la limpieza es también un genio de las matemáticas, un terapeuta decide ayudarlo a enfrentar sus demonios.

La provocación (01/07/2019)

En este drama con tintes de suspenso, un ambicioso tenista se enreda con lo más oscuro de la alta sociedad.

Todo sobre mi desmadre (01/07/2019)

Aaron, un joven y ambicioso practicante de una compañía discográfica, acompaña a una rebelde estrella de rock a Los Ángeles para el comienzo de su concierto aniversario.

Como si fuera la primera vez (01/07/2019)

Un biólogo marino se enamora de una maestra sin memoria a corto plazo y tiene que reconquistarla todos los días.

Documentales y especiales

Whitney Cummings: Can I Touch It? (30/07/2019)

La comediante, actriz y productora Whitney Cummins, creadora de 2 Broke Girls, presenta un especial de stand up filmado en el Sidney Harmon Hall de Washington D. C.

El hombre, el monstruo, el misterio (16/07/2019)

En este falso documental, David Harbour busca explicar cómo su padre, una estrella de los setenta, sigue siendo uno de los enigmas más legendarios.

Las crónicas del taco (12/07/2019)

De pastor, carnitas, canasta, carne asada, barbacoa, guisado. ¿Te suena? Le hacemos un tributo al viejo y querido taco: su historia, relevancia en México y éxito mundial.

Parchís: El documental (10/07/2019)

Conoce todo sobre Parchís, la banda infantil española de los ochenta, a través de entrevistas a sus ex miembros y colaboradores, imágenes de recitales y mucho más.

Nada es privado (24/07/2019)

Este documental pone al descubierto la explotación de la información personal en internet con los ejemplos de Cambridge Analytica y Facebook.

Katherine Ryan: Glitter Room (01/07/2019)

Katherine Ryan habla sobre los hombres, las ventas de pasteles, la realeza, las pruebas de ADN y mucho más en un filoso especial en Los Ángeles.

El contador de Auschwitz (01/07/2019)

En 2015, comienza el juicio a Oskar Gröning, un exmilitar alemán de 94 años, por su complicidad en la muerte de más de 300 000 personas en Auschwitz.

NOVA: Túnel de fuga del Holocausto (01/07/2019)

Un equipo de arqueólogos sondea las ruinas de un campo de exterminio nazi en Lituania para exponer la fuga de prisioneros judíos desesperados por un túnel que excavaron.

La guerra contra las mujeres (01/07/2019)

Este documental filmado a lo largo de tres años en diez países distintos da voz a las mujeres que se volvieron tanto víctimas de la violencia sexual como armas de guerra.

Niños y familia

Los 3 de abajo: Relatos de Arcadia: Parte 2 (12/07/2019)

Dos adolescentes alienígenas de la realeza aterrizan de emergencia en la Tierra y se camuflan entre los humanos mientras huyen de cazarrecompensas intergalácticos.

Pinky Malinky: Parte 3 (17/07/2019)

Pinky Malinky ve el lado positivo de todo. Junto con sus mejores amigos, la pequeña salchicha caliente es muy valiente.

Reunión familiar (10/07/2019)

Para unir a toda la familia, los McKellan se mudan al sur, hogar de la tradición, la religión, los abuelos a la antigua y la magia afro.

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos: Temporada 3 (19/07/2019)

Jorge y Berto son dos amigos que aman hacer bromas, crear cómics… ¡y convertir al director de la escuela en un superhéroe en calzoncillos!

Vera: Canciones del corazón (12/07/2019)

Esta divertida serie de videos musicales le da un giro moderno a las canciones clásicas para preescolares. ¡Canta con Vera y sus amigos!

Disney – Mickey: Aventuras sobre ruedas: Temporada 2 (01/07/2019)

Abróchate el cinturón para vivir aventuras increíbles a gran velocidad con Mickey, Donald, Minnie, Daisy, Goofy y el resto de la banda.

Sing: ¡Ven y canta! (28/07/2019)

Un koala muy optimista intenta salvar su teatro con un concurso musical en el que participan una tímida elefanta, un joven gorila y una estresada cerdita, entre otros.

Alvin y las ardillas conocen al Hombre lobo (01/07/2019)

En este espeluznante largometraje, Alvin, Simón y Teodoro montan una producción de «El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde», y todo se vuelve aterrador.

Hotel para perros (01/07/2019)

Colocada en un hogar adoptivo que no permite mascotas, Andi y su hermano menor, Bruce, convierten a un hotel abandonado en un hogar para su perro.

Anime

Kengan Ashura: Parte I (31/07/2019)

El gladiador clandestino Tokita Ohma lucha para el magnate Nogi Hideki, que apuesta grandes acuerdos según el resultado de duelos brutales.

DanMachi: Arrow of Orion (01/07/2019)

Solo los aventureros que se asocian con los propios dioses tienen alguna esperanza de derrotar a los monstruos que hay dentro del calabozo de Orario.

Samurai 7: Temporada 1 (01/07/2019)

Kirara, una joven sacerdotisa, decide partir en busca de samuráis descarriados cuando ve a los pueblos amenazados por el mandato de una despiadada raza de guerreros.