18 / junio / 2019

Varias veces nos hemos encontrado en Internet con historias protagonizadas por animales a veces graciosas y en otras hasta emocionantes.

Algo así ocurrió en California ya que una perra pitbull se convirtió en heroína al rescatar de un incendio a una madre y su hija en Stockton, California.

Resulta que la mascota de la familia fue la primera en percatarse del fuego y logró salvar la vida de sus humanos.

Según info entregada por el portal ABC, Sasha llegó ladrando hasta la habitación de la dueña de casa Latana Chai, quien estaba dormida. Al despertar corrió de una al dormitorio de su pequeña pero hasta el lugar ya había llegado la pitbull.

“Corrí hasta la habitación y veo a Sasha. Ella tenía a mi bebé como por el pañal, la estaba arrastrando. Como tratando de ponerla a salvo”, dijo la mujer a los medios estadounidenses.

El siniestro había comenzado en la casa del vecino y Sasha fue la primera en alertar. Gracias a la acción de la perrita; madre, hija y también la mascota lograron salir ilesas del lugar y buscar refugio hasta que llegaron las unidades de emergencia.

At Stockton family is crediting their eight-month-old pitbull Sasha with saving them by waking them up and grabbing the baby by the diaper when their house caught on fire pic.twitter.com/he5QI4Xum6

— Tom Miller (@TomMillerKXAN) June 8, 2018