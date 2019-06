Video: El impresionante funeral de elefantes registrado en India

18 / junio / 2019

Un nuevo video protagonizado por animales se ha vuelto viral. Se trata de un conmovedor video compartido en Twitter que muestra cómo una manada de elefantes de India hace una ceremonia funeraria en honor de una de sus crías fallecidas.

El registro capta el momento en que la madre carga en su trompa a su cría muerta y se detiene junto al cuerpo. Luego el resto de los ejemplares la va acompañar en su dolor, continuando la procesión en el interior del bosque.

Se puede ver además que hay más de siete integrantes, incluso algunos que eran tan pequeños como el elefante que murió.

El emocionante hecho ocurrió en India, donde cerraron la carretera por la que circulaban los animales para permitir su paso sin dañarlos con los vehículos.

«Esto te va a conmover! Procesión funeraria de los tristes elefantes cargando con el cuerpo muerto de una cría. La familia no quiere abandonar al bebé«, escribió Parveen Kaswan, oficial del Servicio Forestal de la India, quien grabó el paso de la manada.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 7, 2019