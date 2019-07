Alejandra Fosalba celebra sus 50 años con bikinazo en Instagram

Alejandra Fosalba cuenta con una larga trayectoria y además ha enamorado a más de alguno en su participación en distintas teleseries.

Pero eso no es todo, ya que la actriz se ha transformado en una importante influencer en redes sociales. De hecho la lindura cuenta con más de 400 mil seguidores, con los que suele compartir fotos de eventos, imágenes con sus adolescentes hijas y videos de sus rutinas deportivas.

Y ahora con motivo de su cumpleaños número 50, Alejandra sorprendió a sus fanáticos publicando esta mañana una emotiva reflexión desde Cancún, junto a una foto en bikini.

«Y llegaron mis 50 años!!! (Me pillaron media chascona) Siempre lo vi lejano pero taquí esán. Puro agradecimiento a la vida por tanto, mi familia que es lo más importante, la oportunidad de ser madre de dos niñas maravillosas, estar con un hombre que me ama hace casi 20 años es un sueño«, escribió la artista.

Y añadió: «Orgullosa de todo lo que he construido con trabajo y esfuerzo, siempre dispuesta a luchar por lo mío. Levantándome las veces que sea necesario. La vida pasa rápido, hay que disfrutarla y poner atención a las cosas que realmente importan.Cada uno sabe lo que pasa en su corazón y por eso hay que guiarse siempre. Los quiero y les agradezco a cada uno de Uds. que me están entregando buena energía siempre, me llena el alma».

Como era de esperar la publicación se llenó de elogios y de cariñosos saludos por su cumple: «Felicidades… Los mejores 50 años», «Regia, estupenda. Muchas felicidades, mil bendiciones para ti linda», «Feliz Cumpleaños….y que ganas de llegar a los 50 así….», fueron algunos de los mensajes que dejaron sus seguidores.

Actualmente la actriz es parte del elenco de «Río Oscuro», teleserie nocturna que está siendo emitida por las pantallas de Canal 13.