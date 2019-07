Video: Catalina Pulido es detenida por conducir sin cinturón y forcejear con carabineros

Para justificar dijo «esto es un camino de montaña, no puedo estar sin cinturón porque si desbarranco me tengo que tirar»

Este domingo cerca del mediodía la actriz Catalina Pulido fue detenida por Carabineros tras ser sorprendida manejando sin cinturón de seguridad y por forcejear con los uniformados.

Según antecedentes policiales, la pelirroja fue sorprendida cometiendo la infracción en el camino a Farellones, específicamente en la curva 32, en donde fue sometida al control respectivo.

Pero ella se ofuscó y comenzó a forcejear con las autoridades que tomaron sus datos, y reclamó «abuso de poder».

Y que onda con el medio show de la Cata Pulido? pic.twitter.com/Vx6vbrhf1b — ana maria ampa (@AmpajAnam) 8 de julio de 2019

«Pásame mi carnet, esto es un abuso de poder, me está quitando los papeles porque sí», dijo.

La también panelista de programas de farándula «explicó» que no iba con cinturón porque «esto es un camino de montaña, no puedo estar con cinturón porque si desbarranco me tengo que tirar».

El tirante momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes, en donde se ve a Cata reclamando porque los funcionarios le habrían hecho daño en un codo mientras la detenían.

Cata Pulido no ocupa cinturon en la montaña por si se desbarranca, según ella para poder tirarse y salvar su vida. Todos los ciudadanos debemos cumplir la ley !!! Todos !! Sin excepción !! Y nadie puede faltar el respeto a la autoridad !! pic.twitter.com/rimMTqHqjk — EL INFORMADORCHILE (@INFORMADORCHILE) 8 de julio de 2019

