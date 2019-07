El rodaje de ‘Fast And Furious’ ha sido interrumpido por un trágico hecho, ya que el actor Joe Watts doble de Vin Diesel se lesionó durante las grabaciones, ya que sufrió una caída de nueve metros en el estudio de Warner Brothers en el Reino Unido. Tras esto fue atendido por paramédicos y ahora está en coma inducido.

El terrible accidente al parecer se produjo después de que un cable de seguridad se rompiera cuando Watts saltó de un balcón en el set de rodaje y se golpeó contra el suelo.

El especialista británico ha trabajado en Kingsman, Spiderman y Juego de Tronos.También ha realizado acrobacias en Misión Imposible y Mundo Jurásico. Su prometida, Tilly Powell, quien trabaja en lo mismo dijo a sus amigos que tenía «el corazón destrozado».

Por otra parte distintas fuentes del rodaje han informado que Vin está «ahogado en lágrimas» después de ver caer a Watts de cabeza mientras realizaba una acción en vez de la estrella de cine.

Hay que recordar que en 2002, Harry O’Connor, quien también actuó como doble de escenas de riesgo para Diesel en el éxito de taquilla xXx, muriera en el set de dicha película en Praga mientras realizaba un truco de parapente en lugar del actor.

El incidente ocurrido ahora tiene lugar un mes después de que un trabajador del equipo fuera golpeado en la garganta con un cuchillo Stanley en el set de The Witches, que se está filmando en el mismo estudio. También ocurre después de que, el pasado 11 de julio, un incendio en los estudios Warner Bros destruyera una nave espacial en el set de la nueva comedia de HBO protagonizada por Hugh Laurie. Alrededor de 75 personas tardaron unas 16 horas en apagarlo.

Las películas de acción The Fast and the Furious, llamada en España Fast & Furious: A todo gas, son una de las más exitosas de su género. Esta es la película, ya que la saga será una decalogía seguida de dos cortometrajes que acabará en 2021, cuando se cumplan 20 años de su estreno. Esta novena y penúltima cinta se estrenará el 10 de abril de 2020.