Dybala critica a Sampaoli por su actitud en el Mundial: «Ni me saludaba»

En una entrevistas con Fox Sports, el delantero de la Selección de Argentina, Paulo Dybala, habló sobre su relación con Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia.

“Hablé con Sampaoli cuando vino a Torino antes de Rusia, como lo hizo con todos los jugadores. Tuve esa charla ahí, pero en el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él”, aseguró el futbolista.

Hay que recordar en la Copa del Mundo Dybala solo jugó 22 minutos y fue en el partido ante Croacia. “Yo hablé antes de ir al Mundial, pero desde el día que llegué al predio hasta el día que nos volvimos al país no tuve nada de comunicación. Cero, ni me saludaba”, dijo según recoge el diario Olé.

“Es raro, vos estás conviviendo en un complejo como en el que estábamos en Rusia, compartimos tiempo, te cruzás muchas veces. Es raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está, cómo se siente. Fue la primera vez que me pasaba. Y bueno, fue así”, agregó.

Cuando le consultaron si es que él se acercó al DT para que hubiera algo de comunicación, Dybala reconoció que no quiso hacerlo. “Después las cosas no empezaron a salir, tampoco era fácil para él. Yo no me acerqué”, dijo.

“Creo que había distancia. Imaginé que podía haber pasado algo conmigo, tal vez las declaraciones previas. Todo terminó siendo de la misma manera y me fui a casa”, señaló.

Una relación totalmente distinta a la que ha tenido con Lionel Scaloni, el actual DT de la albiceleste. “Conversamos antes de la Copa América. Me dijo que quería que jugara de 9, y fue lo que se trabajó durante la previa y el torneo”, señaló.