La pelea legal entre Johnny Depp y su exesposa Amber Heard está lejos de llegar a su fin. Tras su mediático divorcio han abundado las denuncias desde ambas partes, los alegatos e innumerables cruces de acusaciones de violencia doméstica entre ellos.

Ahora el actor hizo pública una declaración sobre la intérprete y una fotografía que demostraría que era su exesposa la que ejercía la violencia en la relación. Se trata de un supuesto hecho ocurrido en 2015, en el que la actriz habría atacado brutalmente al protagonista de «Piratas del Caribe», recoge The Blast.

La imagen en cuestión sería una prueba de ese episodio, en que la actriz -según Depp- habría apagado un cigarrillo en la cara del actor tras haberle lazado dos botellas de cristal y haberle cortado un dedo.

Depp ya había hablado someramente de este hecho, para desmentir la versión de su exesposa sobre golpes y estrangulamientos, pero ahora salieron a la luz las nuevas declaraciones recogidas en la demanda contra el tabloide británico The Sun, en la que se pueden leer la siguiente afirmación: «Tuve que someterme a tres cirugías para reconstruir mi dedo. Temí perder el dedo, el brazo y la vida».

De acuerdo a esta versión, luego de enterarse que el actor quería llegar a un acuerdo post nupcial, el día 8 de marzo de 2015, Heard se habría enfurecido y lanzado al menos dos botellas de alcohol a Depp, le habría causado un profundo corte en un dedo y posteriormente le habría apagado un cigarrillo en la mejilla.

Todas estas acusaciones han sido acompañadas por unas imágenes del actor en la camilla de un hospital australiano que demostrarían el calibre de las lesiones causadas por Heard en dicho altercado.

How are ambers photos with PAINTED ON BRUISES considered proof that she was abused, WHEN WE HAVE ALL THESE RIGHT HERE…Johnny Depp everyone, the one who ended up on a hospital bed, has one too many injuries/bruises, NEARLY DIED, AND PPL STILL REFUSE TO SEE THE TRUTH. 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/2J1hGnaUGr

— jazz. (@depponme) July 28, 2019