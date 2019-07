Tras el partido de la Roja ante Perú Gabriel Arias se ha convertido en el foco de críticas. Ahora su par, arquera y capitana de la Roja femenina Christiane Endler, comentó la actuación del arquero.

“Está claro el error que cometió en el segundo gol (contra Perú). Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. El de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer…dejar el arco vacío”, dijo la joven quien según su agente solo acepta entrevistas pagadas, en el programa Mentiras Verdaderas, de La Red.

Pero eso no fue todo ya que Tiane continuó : “En el primer gol, creo que también su ubicación no era buena”, «ambas consideraciones, explicó, están alejadas de algún juicio personal. ” “Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno (su desempeño)”, complementó Endler.

La evaluación que realiza la arquera prescinde de la capacidad que Arias ha mostrado en Racing, con el que fue campeón de la liga argentina. “No lo puedo juzgar por lo anterior, porque no lo había visto la verdad. Lo que vi en la Copa América, no fue su mejor torneo, claramente. Tuvo varios errores”, enfatizó. Y considera, también, el peso de la sombra de Claudio Bravo. “Creo que sí, porque está todo el mundo ahí, atento a lo que va a hacer”.

Acá puedes ver las declaraciones de la deportista en el video compartido por La Tercera: