Suresh, un hombre indio, un día de 2016 desapareció de su hogar sin dar más señales de vida, dejando a su esposa Jayapradha y sus dos hijos en la mayor de las incertidumbres. Según ella, el sujeto salió ese día como cualquier otro, pero jamás regresó.

Jayapradha y sus hijos, a pesar de haberlo buscado, no supieron de él en estos tres años, hasta ahora. Hace pocas semanas, un familiar de la mujer estaba utilizando la aplicación TikTok cuando en uno de los videos vio a una persona que se parecía demasiado a Suresh. Rápidamente se fue a casa de Jayapradha y, cuando le mostró las imágenes, confirmó sin ninguna duda que era su marido.

Ella temía que hubiera fallecido, pero no, ahí estaba Suresh en un video de una red social. La mujer contactó con la policía de su ciudad, Villupuram, en el sureste de India, y pudieron seguir sus pasos hasta la ciudad de Hosur, apenas a 250 kilómetros y en la misma provincia de Tamil Nadu.

En ese lugar, Suresh había iniciado una nueva vida que no tenía nada que ver con la anterior: vivía con una mujer transexual y trabajaba como mecánico para una empresa de tractores. Suresh explicó a la policía que se marchó de casa porque «estaba molesto con ciertos acontecimientos», recoge The New Indian Express.

La policía se entrevistó con ambos cónyuges y consiguió que vuelvan a retomar su relación: «Hemos asesorado a Jayapradha y Suresh y los hemos enviado de vuelta a casa».