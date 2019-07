Mujer que se pone un condón en el pie se volvió viral: No te imaginas cuál fue la razón

Esto pasó por una publicación que hizo en Twitter.

La usuaria @Valespinolaa publicó hace dos días un tuit en su perfil personal, donde hacía mención a una historia que le ocurrió con su ex.

Esto porque en una sesión con su psicóloga le contó lo siguiente: «Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condón porque supuestamente «le apretaba». Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa.»

Además, agregó que: «Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm».

Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condon porque supuestamente «le apretaba». Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa. Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm pic.twitter.com/r7n2HJ2ZKr — Valeria (@valespinolaa) 15 de julio de 2019



Finalmente, comentó que: «Nunca dejen que un pelotudo les diga para coger sin condón. Ni una excusa es válida, no vale la pena estresarse por si va a salir positivo o negativo. Si no quiere usar, otro va a querer tener sexo contigo responsablemente».

La publicación suma más de 47 mil me gusta y cerca de 432 reacciones en Twitter.