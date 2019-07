Harriet Osborne es una chiquilla de 31 años que vivió una desagradable experiencia en un avión. Resulta que ella debía tomar un vuelo desde Málaga, España hasta el Stansted Airport de Londres. Pero la tripulación la empresa EasyJet la expulsó de la aeronave por llevar ropa que “mostraba demasiado”.

Según relató la mujer, vivió una verdadera “pesadilla” luego que una azafata le indicara que no podía subir al avión sin usar sostenes. “Me dijo que no me podía subir de esta manera a su avión y que necesitaba taparme”, asegura.

La mujer asegura que intentó solucionar en parte su vestimenta pero que de todas formas la obligaron a bajarse del avión, luego que una de las azafatas dejara en claro que “ella no vendrá en mi avión”, según cuenta a Fox News.

“Yo estaba en shock, fue todo muy sexista. La policía española estaba desconcertada cuando les dije por qué había pasado esto”, señaló.

Según explicó un vocero de la aerolínea, a la mujer se le pidió educadamente que usara ropa adecuada para el vuelo pero que tuvo una mala reacción hacia un miembro de la tripulación. “No toleramos comportamientos abusivos o amenazadores hacia nuestro personal”, señaló la compañía.