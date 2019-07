Magnus Nordlander, es un chiquillo que ha hecho noticia por compartir un gran cambio físicamente. Así es ya que este sueco de 32 años, perdió 70 kilos durante varios años, gracias a un cambio en su estilo de vida, según contó a la vista Men’s Health.

Según detalló en la publicación llegó a pesar hasta 200 kilos y recuerda que siempre fue obeso, pero que todo empeoró cuando comenzó a vivir solo, llegando a límite en junio de 2017, donde su cintura llegó a medir 1,65 metros.

“Era un círculo vicioso: no me sentía bien conmigo mismo y la comida era mi refugio, lo que me hizo ganar más peso y a la vez sentirme cada vez peor”, explicó el hombre a la revista, agregando que sus hábitos era comer comida alta en grasas y calorías y no hacía actividad física.

Este cabro es ingeniero en sistemas y para comenzar con su cambio decidió inscribirse en un grupo para personas con alto coeficiente intelectual, donde aseguró que le ayudó porque “no era muy sociable, pero ir a estos eventos, conversar y hacerme amigo de otros miembros fue un gran impulso para sentirme más feliz en general”.

Luego de eso se informó de los riesgos de padecer diabetes, enfermedad a la que temía: “Lo que saqué en limpio es que si comía menos carbohidratos, reducía la posibilidad de diabetes. Además, sentí que comer menos carbohidratos no iba a ser un sacrificio, que era algo que podría hacer fácilmente”.

A comienzos de 2018 Magnus comenzó a reducir las pastas y el arroz y comenzó a aumentar las porciones de vegetales y ensaladas, cambiando básicamente su estilo de vida. Y los cambios comenzaron a aparecer de a poco.

Pero claro para complementar este importante proceso sumó una rutina de ejercicios: Al principio sólo hacía caminatas; se bajaba una estación antes para caminar un poco más. Como los cambios fueron significativos, con los meses se anotó al gimnasio.

Un año después de iniciar su cambio de hábitos, bajó cerca de 70 kilos, llegando a pesar 115 kilos: “Se siente fantástico. No sudo todo el tiempo, puedo subir escaleras sin que me falte el aire, duermo mejor y tengo más energía. Ahora mi presión arterial es normal”, aseguró el chiquillo.

¡Todo un ehe