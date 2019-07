Tom Holland está haciendo noticia por su excelente participación en la secuela de la cinta en solitario del Hombre Araña, “Far From Home”, donde da vida a un particular Peter Parker que no solo se ha robado el corazón del público, también el de una misteriosa chica.

El actor de 23 años ha encabezado las portadas de revistas y ha participado en los Talk Shows más importantes del mundo para promocionar la nueva entrega de “Spider-Man” donde comparte escena con Jake Gyllenhaal, actor que da vida a Mysterio.

Sin embargo, esta vez, su vida amorosa es el foco de atención. A pesar de los fuertes y constantes rumores de su amorío con su compañera de elenco, Zendaya. Fue visto muy cómodo junto a una misteriosa mujer rubia durante el fin de semana pasado, pasando el rato en el Festival “British Summer Time Hide Park”, en Londres. Allí, asistieron a los shows de The Black Eyed Peas y Robbie Williams.

El portal TMZ publicó la serie de imágenes en las que ambos se ven bastante coquetos y alejando todos los rumores del supuesto romance de Holland con Zendaya.

Y, por el momento, no se ha pronunciado en las redes sociales para confirmar o desmentir los rumores.