Ubisoft confirma su participación en FestiGame Fanta 2019

¡Atención Gamers! Está completamente confirmado: Ubisoft va a estar presente en FestiGame Fanta 2019, evento que se llevará a cabo del 2 al 4 de agosto en Espacio Riesco, Santiago de Chile.

La octava edición del festival de videojuegos, cultura gamer y esparcimiento para toda la familia contará con el lineup de los títulos más esperados de la empresa de videojuegos francesa.

Del 2 al 4 de agosto, los visitantes al booth de Ubisoft tendrán la oportunidad de probar los próximos títulos que formarán parte del emocionante lineup de la compañía para este año, incluyendo el demo del esperado Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, la nueva entrega de la aclamada franquicia de Ghost Recon y podrán dar brillo a la pista de baile con Just Dance 2020 y bailar al ritmo de temas como “God Is a Woman” de Ariana Grande, “Bangarang” de Skrillex Ft. Sirah y muchos más.

Laura Cordrey, Community Developer de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, estará presente en FestiGame Fanta 2019 para convivir con los fans, presentarles el juego y charlar con la prensa sobre el anticipado shooter.

Adicional a ello, podrás adquirir mercancía oficial de Ubisoft en el booth.

Además, FestiGame Fanta 2019 será la primera parada para las clasificatorias del Just Dance Challenge 2019, competencia en la que se elegirá a los dos mejores Just Dancers de Chile, México, Argentina, Perú y Brasil. Todos los just dancers de Chile podrán participar a través de la etapa de clasificación que se realizará los días sábado 20 y domingo 21 de julio en el Teatro Teletón, ubicado en Rosas 1531, Santiago.