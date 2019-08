Anitta conoció a Cardi B y siente que son almas gemelas

La popular cantante brasileña Anitta publicó una imagen en redes junto a la rapera Cardi B junto a mensaje muy significativo: “Sí, creo que he encontrado a mi alma gemela”, lo que generó rápidamente millones de “me gusta” en un solo día.

La ubicación según la foto muestra que el encuentro sucedió en Los Ángeles y, aunque ninguna dio más detalles, todo indica que estas chiquillas estaban grabando una canción en conjunto. Unas horas después del post, la brasileña subió una historia en un estudio de grabación de la misma ciudad indicando: “7 AM. Finalmente hecho. Wow”.

Por su parte Cardi B también mostró su expresó por el encuentro. «¡Conocí a Anitta anoche! ¡Wow! Ella es un fuego. La amo. Yo fui muy tímida», escribió en su Twitter. A lo que Anitta contestó: «Jajaja siempre supe que éramos gemelas jajaja… ¡te amo más! Brasil no puede esperar».

Cabe recordar que la idea de un tema juntas surgió en julio, cuando Cardi B dijo en un vivo de Instagram que le encantaría trabajar con Anitta. Cuando la brasilera se enteró, le escribió por Twitter emocionada: «Después de desmayarme al oírte decir que te encantaría grabar conmigo, debo decirte que tengo la pista perfecta para nosotras«.

«Dime cómo te lo envío y hacemos historia para mi país, que también te ama como yo», le escribió en otro tuit Anitta. «Solo si me enseñás portugués», contestó Cardi B, y así surgió lo que se espera se convierta en un gran hit este 2019.

@iamcardib u tell how I send u and we make history for my country that also loves u like me

— Anitta (@Anitta) July 15, 2019