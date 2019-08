Bradley Cooper reaparece con un look ochentero tras su ruptura con Irina Shayk

El actor se dejó un «bigote intenso», que no ha sido del gusto de sus admiradores.

Bradley Cooper se encuentra disfrutando de un merecido periodo de vacaciones y las está pasando junto a su pequeña hija Lea, de 2 años. En unas imágenes que fueron publicadas por el portal TMZ, se ve al actor y la niña en el parque temático de Disneyland, muy felices por cierto.

Sin embargo, nada de eso sería noticia si no fuera por el look con el que apareció el actor, un estilo que ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores y público en general, y la verdad no para bien.

Bradley Cooper Takes Daughter to Disneyland https://t.co/p53Id5jE57 — TMZ (@TMZ) August 24, 2019

Cooper, de 44 años, se realizó un drástico cambio de apariencia tras su comentada ruptura con la modelo rusa Irina Shayk, con la que se citó en Ibiza para recoger a su hija.

El actor se dejó bigote y lució un nuevo corte de pelo, toda una apuesta «ochentera», tal y como definen sus fans en las redes sociales, quienes no aceptan del todo el cambio del protagonista de «Nace una estrella».

Los usuarios de Twitter barajan que el cambio podría deberse a un nuevo papel para un posible proyecto. «Por favor dime que este look ochentero es para algún personaje. Está horrible» y «eso sí es un bigote intenso», son algunos de los comentarios en la publicación.

La exclusiva de TMZ se compone de diez imágenes del artista, en las que aparece además acompañado de otra mujer, quien apuntan que podría ser la cuidadora de la

pequeña.