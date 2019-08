Hombre de 63 años enfrentó a un puma para salvar a su perro

La vida de su querido perro «Pico» estaba en juego y él no lo pensó dos veces. Un campesino de 63 años se enfrentó en una pelea a muerte con un puma salvaje que atacó a su mascota, en un campo de Río Negro, en Argentina.

Vicente Navarrete caminaba por su campo a eso de las 15 horas del pasado domingo, cuando su perro salió corriendo como alertado por algo. Al seguir al animal, el hombre lo encontró peleando con un puma y decidió rescatarlo de esa batalla que seguramente le costaría la vida.

Navarrete sacó su cuchillo y atacó al puma de una puñalada. El animal trató de huir, pero el campesino lo siguió para darle muerte, pues ya había matado a algunas de sus vacas y ovejas.

Cuando lo halló, volvió a enfrentarse al animal salvaje, hasta que lo mató. Sin embargo, producto de la lucha el hombre resultó con múltiples heridas y una fractura en su muñeca, además terminó con síntomas de deshidratación.

«Quedé irreconocible. Tenía sangre por todos lados. Me arañó todo. No me sacó los ojos de casualidad», dijo al portal Río Negro.

El campesino fue rescatado en la madrugada del día siguiente, luego que su esposa reportara a la policía su extravío, y después de eso lo trasladaron a un hospital.

«La pasé muy mal pero nunca dudé. Ahora tienen que sanar las heridas donde me mordió el puma. Son plaga y nos hacen mucho daño», finalizó.