View this post on Instagram

Инстаграм скрыл лайки от просмотра пользователей сразу в семи странах. В колонке для @harpersbazaar_ru я рассказала об эпохе всеобщей одержимости собственной значимостью и ценности эфемерных вещей, которая, быть может, подошла к концу. Читайте о том, станет ли эксперимент ренессансом содержательности, в котором мы ещё можем составить конкуренцию человекоподобным роботам.