Video: Las nuevas «Pistas de Blue» reúne a los presentadores originales

Nickelodeon prepara el regreso de uno de sus más recordados programas infantiles: Las Pistas de Blue.

Así es, por lo que para noviembre próximo se espera la llegada de las nuevas aventuras de la traviesa mascota en compañía de un nuevo «humano» que será interpretado por Joshua Dela Cruz.

Pero eso no es todo ya que en este primer anuncio de la compañía hay grandes revelaciones. Una de ellas fue que la tradicional libreta donde se dibujan las pistas de cada programa es también un teléfono y que tiene línea directa con los antiguos animadores del espacio.

Y lo mejor de todo para los seguidores de la serie es que en el estreno de la nueva temporada estarán presente Steve, el primer amigo de Blue, y que ahora es detective, y su sucesor, Joe.

You’re going to need to sit in your Thinking Chair for this news: Steve and Joe will be in the first episode of Blue’s Clues & You! Check out this clip as they return to help Josh play his very first Blue’s Clues 🐶💙🖍️ pic.twitter.com/qcGgDDv9c0

— Nick Jr. (@nickjr) August 26, 2019