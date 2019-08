Joaquin Phoenix confiesa que tenía miedo de interpretar al Joker

Interpretar al Joker no es tarea fácil, menos aún luego de la aclamada actuación de Heath Ledger en «Batman: The Dark Knight» de Christopher Nolan, que incluso le valió un Oscar póstumo. Pero todo parece indicar que Joaquin Phoenix va por el mismo camino, sin embargo, el actor tuvo algunas dificultades para aceptar el papel y estuvo muy cerca de rechazar la oferta de Todd Phillips.

Si bien la cinta todavía no se estrena de manera oficial y solo ha estado participando en el circuito de festivales de cine, quienes ya han tenido la fortuna de disfrutarla no han parado de alabar la actuación de Phoenix. Personas muy importantes de la industria cinematográfica están de acuerdo en que la película perfectamente podría competir en los Oscar, sobre todo por la actuación del protagonista de «En realidad, nunca estuviste aquí».

Pero el actor no estaba seguro de aceptar este desafío, dijo al portal Total Film durante una entrevista. En la conversación admitió que le costó trabajo comprometerse y que le preocupaba mucho lidiar con el estereotipo en el que el personaje está encasillado, es decir, un villano, un tipo malo y sin escrúpulos que haría cualquier cosa por comprobar que tiene la razón. Esto no era del agrado del actor, porque no lo percibe así.

«Algunas veces creo que en estas películas tenemos esos simples y reductos arquetipos, y que evitan que la audiencia esté distante del personaje como haríamos en la vida real, donde es más fácil etiquetar a alguien como malo, y por lo tanto diga ‘Bueno, no soy eso'», dijo el actor.

Pero el director Todd Phillips justamente buscaba romper esos paradigmas con su versión. En varias ocasiones ha revelado su interés por mostrar un lado más humano del personaje, y que se entendiera por qué el Joker es lo que es; explicar sus motivos y demostrar que es un personaje mucho más complejo de lo que se ha dejado ver en películas anteriores. Ante este reto, Phoenix confesó que le aterrorizaba un poco la idea, pero también era alentador, recoge Tomatazos.

«Me tomó un tiempo comprometerme. Ahora, cuando echo la vista atrás no comprendo el porqué. Había mucho miedo, sí, pero siempre digo que hay miedo motivador y miedo que debilita. Hay miedo donde no puedes dar un jodido paso, y otro tipo donde dices ‘De acuerdo, ¿qué hacemos? Eso no es suficientemente bueno’. Y entonces cavas más profundo y más profundo. Me encanta ese tipo de miedo. Nos guía, nos hace trabajar más duro», explicó Phoenix.

El actor reconoció que luego se dio cuenta de que interpretar al Joker fue un acierto y la mejor manera de incluirse en el mundo de las tan populares cintas de superhéroes, pero representando algo diferente en pantalla.