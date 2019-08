Luli arremetió contra la doctora Cordero: «No tiene ética»

Luli ha estado alejada de las polémicas y ahora apareció nuevamente en pantalla como invitada en el programa conducido por Kathy Salosny, «No culpes a la noche».

Allí Nicole Moreno recordó el tenso cruce que tuvo con la doctora Cordero, después del supuesto diagnóstico psiquiátrico que tendría la modelo.

«A mí no me consta, porque no ha sido paciente mío, pero lo que yo tengo entendido es que Nicole Moreno tiene un trastorno bipolar del ánimo verdadero», fue la frase que dijo Cordero.

Ante esto la rubia dio su opinión sobre la polémica doctora: «No tiene ética ni es profesional. Para mí la ética es muy importante. Ella como profesional, por lo que se desempeña, por lo que estudió y por lo que supuestamente ejerció, no tiene ética».

Y luego añadió: «Tengo que ser sincera, no puedo ser hipócrita… no tiene nada que ver el ser sin filtro. Una cosa es ser sin filtro y otra cosa es no tener ética».

Sobre cómo nació esta enemistad, la modelo contó que fue años atrás. «Tuve un percance con ella en Canal 13, antes de ser reina, el año anterior. No voy a dar detalles, pero a todo el mundo trataba de lo peor. Me carga la gente que trata mal a otra. No va dentro de mis valores. Para mí el respeto ante todo. Y esa señora en ese momento me lo faltó».

Acá te dejamos la entrevista de Luli:

