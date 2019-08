Ya está más que confirmado que hace poco Alexis Sánchez se despidió de sus compañeros del United, viajó a Italia a realizarse los exámenes médicos, Iván Zamorano le dedicó emotivas palabras y hasta un histórico inglés opinó sobre su destreza; el jugador es oficialmente del Inter de Milán.

Así lo confirmó el Manchester United en un tweet donde indica que «nosotros podemos confirmar que Alexis Sánchez se une al Inter de Milán en calidad de préstamo hasta el 30 de junio del 2020. Le deseamos la mejor de las suertes en Italia«.

Así, el «Niño Maravilla» se une a la Seria A de Italia defendiendo la camiseta del Inter de Milán.

We can confirm that Alexis Sanchez joins Inter Milan on loan until 30 June 2020. We wish @Alexis_Sanchez the best of luck in Italy. pic.twitter.com/DdcRQRoEMk

— Manchester United (@ManUtd) August 29, 2019