Vale Roth se sincera: «Me encanta ver porno de mujeres»

Es sabido que Vale Roth no tiene pelos en la lengua y siempre ha dicho que en sus redes sociales ella dice y publica lo que quiere y al que no le gusta que no la siga

Por eso no es de extrañar que la exchica Yingo usara Instagram para mandarse unas confesiones. Así es, ya que Valentina compartió un video donde cuenta que lleva varios días viviendo una situación personal fuera de lo común: «¿Les cuento algo? Es como vergonzoso igual, o sea no es vergonzoso, pero me está pasando más de lo normal. Me había pasado antes como dos veces en la vida y ahora llevo cuatro o cinco días teniendo sueños eróticos brígidos. No voy a dar detalles, pero son muy brígidos. ¿Por qué será?», comenzó el relato de la joven.

Luego dijo : «¡Ah en volá es porque estoy viendo mucho porno yo cacho! Ya pero si esto queda entre nosotros, quién más lo va a contar. ¿Quién no ve porno? ¡O sea me estay hueviando! A mí me encanta ver esa hueá, pero no el de hombres y mujeres, el de mujeres. De puro curiosa», agregó en la publicación.

Más tarde, a través de stories, la chica fitness comentó haber recibido muchos mensajes de mujeres que al igual que ella tenían esa costumbre.

Por otra parte la joven aprovechó de revelar a quién prefiere ver cuando quiere consumir este tipo de contenido.«Yo cuando quiero ver porno, me meto a mi Instragram y veo mis fotos«, cerró Vale.

