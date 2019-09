Actor de «Two and a Half Men» falleció a los 49 años

El lunes recién pasado el actor Brian Turk falleció a los 49 años, producto de un cáncer al cerebro.

Esta noticia la dio a conocer su manager, quien a través de un comunicado, informó que el actor había fallecido por complicaciones por la enfermedad que tenía desde 2018.

Brian no solo fue parte de «Two and a Half Men», sino que participó en series como: «Beverly Hills 90210, Carnivale. ER y Boy Meets World.

El actor tenía un hijo de ocho año, junto a su esposa Emily Wu.

RIP Brian Turk. Sleep easy, gentle giant. Such a good man. My heart is broken. If you loved his work in #Carnivàle, please join me and help his family. https://t.co/wi45mmnTiD

— Daniel Knauf (@Daniel_Knauf) 16 de septiembre de 2019