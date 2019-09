La respuesta de Bielsa a un hincha del Leeds que lo invitó a su boda

Lugar a donde vaya y equipo al que dirija, Marcelo Bielsa siempre deja una huella entre los hinchas, quienes terminan adorándolo con el corazón.

Ya ocurrió con la Selección chilena, donde el argentino llevó a Chile a una Copa del Mundo después de 12 años. Aunque no logró pasar de octavos de final, Bielsa dejó un recuerdo imborrable en millones de chilenos.

Y parece que está ocurriendo algo similar en Inglaterra, donde el rosarino dirige al Leeds de la Football League Championship. Esto porque un hincha del club invitó al DT a su matrimonio.

Lo curioso es que Bielsa se dio el tiempo de responder, a pesar de que la invitación la recibió dos meses después de realizada la boda.

“Recibí tu carta. Gracias por la invitación. Recibí la carta en julio. De todos modos es difícil para mí aceptar esta clase de invitación cuando estoy trabajando”, le dijo el argentino.

Siempre con un estilo cordial, Bielsa se despidió deseándole lo mejor. “Espero que hayas tenido una lindo casamiento. Saludos cordiales. Marcelo Bielsa”.

Invited Marcelo to my wedding in June. He never made it, but I did get this reply in the post 😍 #LUFC pic.twitter.com/5bOLc7bXtF

— MJ (@elland_toad) September 10, 2019