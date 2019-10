Fue hace unos días que Bessy Gallardo fue entrevistada por «Bienvenidos» donde explicó el porqué del descontento de los chilenos y sorprendió a muchos por su claridad en explicar los problemas que afectan a los chilenos.

Nuevamente la estudiante volvió a aparecer en televisión, esta vez como invitada al panel de «Mucho Gusto», y como era de esperar, su participación dio que hablar en redes sociales. En particular, Bessy protagonizó un momento con José Luis Repenning que fue muy aplaudido por los televidentes.

«Nueva clase política y nuestra Constitución Política lo que hace es organizar el Estado y poner las reglas del juego para todos. Los alemanes parece que lo hacen regio y tienen un Estado muy eficiente…», señaló el periodista en la conversación. Gallardo le explicó que a diferencia de Alemania, Chile tiene un Estado subsidario.

José Luis continuó expresando que «es muy probable que nuestro Estado está fallando en la redistribución a través de sus distintas administraciones y no está teniendo las políticas adecuadas para emparejar la cancha lo más posible». Bessy volvió a enfatizar en que el problema era el Estado subsidario y mientras hablaba, Reppening intentó interrumpirla, ante lo cual ella lo frenó directamente.

«Déjame terminar porque la gente no sabe lo que es un Estado subsidiario. Yo (como privado) hago las carreteras, colegios, hospitales, en este caso clínicas privadas. Me meto en la labor del Estado. Si el privado no lo puede hacer, ahí recién el Estado entra», continuó explicando.

Que grande @bessygprado Clarito y conciso. Tienes todo mi amor 💚✊🏼 pic.twitter.com/1Ndk36u4r9 — 11:11 (@DaniMezLa) October 24, 2019

Fue precisamente allí que Bessy la que sacó aplausos entre los usuarios de Twitter, destacando una vez más su claridad y e inteligencia para expresar sus puntos de vista

«PORQUE EUROPA ENTENDIÓ QUE INVERTIR EN LAS PERSONAS NO ES UN GASTO SINO UNA INVERSIÓN» 👏🏻✊🏻🇨🇱Viva la gran @bessygprado que deja callados a todos los ingnorantes👏🏻👏🏻 — Andrea Zuckermann E. (@andyzukita) October 25, 2019

Lo mejor…la cara de los panelistas, no sabían que decir! Grande @bessygprado — JOVANNIS (@ClaraSensatez) October 25, 2019

A mi me encantó su intervención, después de eso ni Repenning ni Rodrigo Herrera volvieron a abrir la boca. — Claudio (@Kurorotaku) October 24, 2019