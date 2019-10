Este lunes el «Chino» Ríos se refirió a la crisis social que afecta a nuestro país y las distintas manifestaciones que se han realizado exigiendo demandas sociales.

Y fiel a su estilo el ex número uno del tenis mundial se excusó no haberse manifestado antes.

«He visto a través de las RRSS lo que está pasando en Chile y si no he opinado nada es porque no quiero ser irresponsable ya que no estoy ahí y tampoco me quiero subir al carro de hablar sobre la desigualdad porque sería muy cara de raja de mi parte por todo lo que tengo», escribió en Instagram.

«En este momento estoy muy desconectado porque ando en un viaje de pololos con mi señora y así como no sé qué puede pasar mañana me encanta compartir mis buenos momentos con la gente que me sigue y no me queda más que compartir mis buenos momentos y desearle lo mejor a mi país», añadió junto a un set de fotos junto a su esposa, donde se les ve en Islas Maldivas.