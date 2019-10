Don Francis no se va y acordó su regreso a Canal 13

«Siempre he tenido la voluntad de ayudar al canal» dijo el destacado animador

Hace meses mucho se comentó que la relación entre Don Francis y Canal 13 había llegado a su fin tras 57 años de trabajo. Pero esta situación quedó en el olvido luego que este miércoles se confirmara que las partes iniciaron un nuevo contrato.

Así es ya que el mismo Mario Kreutzberger y la gerencia del excanal católico lo confirmaron a La Tercera, los términos serán nuevos y se espera que el animador aporte desde la experiencia.

En este sentido, detallan, la estación estaría pensando en dos proyectos televisivos para el conductor además de darle la oportunidad de realizar entrevistas de prensa y que realice asesorías a algunos departamentos internos.

“Yo siempre he tenido la voluntad de ayudar al canal, porque el Canal 13 fue el que me dio la oportunidad de partir. A todas las administraciones, sin excepción, les he dicho que en lo que pueda ayudar, acá estoy”, indicó Don Francisco.

“Estoy a disposición del canal. Quiero poner todo lo que aprendí a disposición de ellos para que el 13 salga adelante. No me importa solamente ser parte de algún programa, hemos conversado con prensa para ser entrevistador. Es posible que haga algunas entrevistas ahora pronto”, agregó.

En este sentido, las partes detallaron al citado medio que el nuevo contrato comenzó a regir desde el mes de septiembre. Asimismo, el próximo programa de Don Francis podría iniciarse durante el primer semestre de 2020.

Por su parte el director ejecutivo de la señal, Max Luksic, también se mostró confiado en que la nueva relación contractual con Kreutzberger será exitosa.

“Tener a Mario Kreutzberger en Canal 13 es algo muy potente y que nos llena de orgullo. Agradecemos el compromiso y la disposición de él. Don Francisco es la figura televisiva más relevante y quien más sabe de televisión en Chile y es un reconocido comunicador en todo el mundo”, finalizó.