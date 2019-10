Marcelo Ríos siempre está haciendo noticia, ya se por alguna imagen , algún comentario o lo que sea.

Ahora el extenista nuevamente ha dado que hablar por un duro comentario. Resulta que el «Chino» publicó una fotografía en la que aparece junto a su pareja Paula Pavic y recibió cientos de comentarios, pero hubo uno que no claramente no le gustó para nada y decidió responder.

El seguidor comentó la publicación e hizo alusión a la ex del tenista María Eugenia Larraín. «Es más linda que la Kenita», escribió.

Y como Ríos lo encontró nada que ver no lo dejó pasar y fiel a su estilo respondió: «Pero obvio, no hay comparación de ningún tipo. No habli hueas (sic)».