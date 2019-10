Alumna obtiene la mejor nota de su clase tras entregar una hoja en blanco

“El profesor dijo en clase que valoraría mucho la creatividad, así que decidí que haría que mi ensayo destacara sobre los demás”, dice una estudiante universitaria que obtuvo la máxima calificación luego de entregar una hoja en blanco.

Eimi Haga es una estudiante de 19 años de la Universidad de Mie en Japón, quien visitó el Museo Ninja Iga-Ryu, como parte de una actividad de un de un ramo sobre historia ninja. Su profesor les dijo que debían entregar un ensayo respecto a lo que vieron y aprendieron en la visita. Lo que más les pidió es que fueran creativos.

Para destacar sobre sus compañeros y hacer algo realmente original, la joven decidió utilizar una técnica llamada aburidashi, que permite escribir con una tinta que se hace visible solo cuando se le aplica calor, según indica BBC.

Cuando le entregó el ensayo (la hoja en blanco en cuestión), le pasó además un papel en el que le decía que debía calentar la hoja. “La técnica la aprendí de un libro cuando era pequeña. ¡Solo esperaba que a nadie más se le ocurriera la misma idea!”, dijo la estudiante.

El profesor se mostró sorprendido ya que aunque había visto muchos textos escritos en código, nunca uno en aburidashi.

“No dudé en darle al trabajo la máxima puntuación, aunque no lo leí hasta el final porque pensé en no calentar algunas partes por si los medios se interesaban por él”, señaló el profesor.

La joven señaló que estaba segura de que su maestro reconocería al menos su esfuerzo. “Por eso no me preocupaba sacar una mala nota, pues el contenido en sí no era tan especial”.