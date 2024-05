«Te juro que es tan grave que…»: Mariela Sotomayor impacta con potente amenaza a Camila Recabarren en ¿Ganar o Servir?

Camila Recabarren y Mariela Sotomayor han tenido diversos encontrones en ¿Ganar o Servir?, reality de Canal 13 y recientemente volvieron a protagonizar una tensa situación.

Todo comenzó luego de que la animadora Karla Constant le consultó a la periodista de farándula si es que amenazó a la exMiss Chile con dar a conocer un secreto sobre ella.

Ante esto, Mariela Sotomayor señaló: «Me sacó mi profesión de la farándula, de la que estoy muy orgullosa, me siguió molestando, y le dije que si quería que habláramos cosas de afuera, yo iba a contar cosas de afuera. Fue un momento de rabia, pero no lo voy a decir, te juro que es tan grave que no lo puedo decir. Fue algo que salió de la propia boca de ella«.

Luego, Camila Recabarren y el resto de participantes de ¿Ganar o Servir? le exigieron a la ex Primer Plano que revele el secreto. «No tengo secretos, me da lo mismo, le doy permiso para contarlo», señaló.

A lo que Mariela Sotomayor contestó: «Tú también has trabajado en farándula, y la farándula te ha dado mucho. Si vienes a cobrar venganza conmigo por lo que se ha dicho de ti en televisión, estás loca porque me vas a encontrar».

Ante esto, Luis Mateucci criticó a la periodista de farándula y le indicó que está jugando con una verdad que sólo ella conoce. Sin embargo, la ex Primer Plano le respondió: «¿Por qué tengo que aceptar que alguien venga a criticar mi trabajo?».

Las reacciones de los participantes de ¿Ganar o Servir? tras la amenaza de Mariela a Camila

Ante la advertencia que realizó Mariela Sotomayor, los sirvientes de ¿Ganar o Servir? cuestionaron a la periodista.

«Al decir eso y amenazar así, vas a quedar como una mentirosa», le señaló Pangal, con quien Oriana Marzoli estuvo de acuerdo.

Sin embargo, Mariela Sotomayor señaló: «Yo no vine a delatar a nadie, pero se metió con mi trabajo, por eso le devolví esa».

Ante esto, Mariela Sotomayor respondió: «Lo dije para que me dejara de h… Lo que dije es cierto: yo sé algo, pero no lo voy a decir. No quiero más. No quiero hablar con ella, no quiero molestarla».

Por otro lado, Camila Recabarren se desahogó con Coca Mendoza por el conflicto. «Hay veces en que me agota contenerme, y me dan unas ganas de pegarle un charchazo y agarrarla de las mechas…», indicó la participante del espacio televisivo de Canal 13.