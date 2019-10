«Lo oculté por miedo»: Nahir Galarza confirma embarazo de cinco meses

Nahir Galarza, la joven argentina que cumple condena por el asesinato de su pareja Fernando Pastorizzo, confirmó que tiene cinco meses de embarazo.

“Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé” dijo la chiquilla al medio Ahora de Entre Ríos, tras sufrir el pasado jueves síntomas de perdida mientras permanece recluida en la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal, la cárcel de mujeres de Paraná.

La joven de 21 años mantuvo en secreto la noticia por 20 semanas hasta que presentó sangrados y un fuerte abdominal que la llevaron a solicitar atención médica.

Ella detalló que »hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo».

»Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atienda», agregó.

Sobre la identidad del padre del bebé, Galarza indicó que «la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura». La joven aclaró que en el marco de sus visitas higiénicas (en las que pueden tener sexo), ha podido encontrarse con varias personas.

Respecto al crimen por el que fue condenada, la joven declaró: »Nunca se me escuchó a mí, nunca se supo la historia. Solamente se supo el hecho, que te juro y soy muy sincera, estoy arrepentida. Pero a lo que voy, es que siempre se me juzgó sin prestar atención a todo el contexto de lo que pasó».