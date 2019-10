«Quiero saber por qué»: Pancho Saavedra y muerte de joven en Curicó

Hasta este miércoles el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer que cinco personas murieron producto de intervención de agentes del Estado en medio del estallido social en Chile. Uno de ellos es José Miguel Uribe Antipani, joven de 25 años de Curicó, quien falleció producto del impacto de un arma de fuego en el tórax, según el comunicado oficial.

El responsable del disparo fue un militar, quien se habría entregado a Carabineros y hoy está en prisión preventiva. Por esto alguien que quiso referirse a este terrible hecho fue Francisco Saavedra. El comunicador utilizó su cuenta de Instagram para hacer sus descargos.

«Quiero Saber por qué mataron a mi coterraneo José Miguel Uribe, que me expliquen por qué la bala y por qué la sangre. Que paguen los que tienen que pagar y basta .Yo no estoy en Guerra, solo me canse de que durante 30 años nadie arregle lo importante», partió señalando en la publicación.

Luego continuó: «Quiero una Ley del Cáncer. Pensiones, mas impuestos al tabaco y alcohol para financiar la ley del Cáncer, mas ayuda a las pymes, protección total a nuestros Adultos Mayores y estudiantes con igualdad de oportunidades».

Para terminar el animador sentenció: «Durante 30 años vendieron el País completo y hoy espero que se junten todos y vean como solucionan esto, pero ahora ya los sonidos de las cacerolas nunca dejaran de sonar. Amo mi país».