Advierten que TVN habría usado video falso en incendio a sucursal de Banco Estado

Durante el pasado fin de semana se viralizó un video, donde se podía apreciar un supuesto incendio a una sucursal de Banco Estado en la calle Padre Mariano con avenida Providencia.

Según se puede apreciar en las imágenes, el fuego se propagó rápidamente por la entrada del banco, debido a que una mujer habría arrojado supuestamente algún líquido combustible.

“Sucursal de banco arde por combustión espontánea” dirán los amigos de CNN… pic.twitter.com/LPIeqNYoJq — José Tomás Gazmuri (@jtgazmuri) November 10, 2019

Pese a que en el video se puede ver que sale una llama importante de fuego, muy pocas personas se dan vuelta a ver lo que está pasando.

Este material fue recopilado por el noticiero de TVN, donde en una nota afirman que este clip fue tomado el pasado jueves. Sin embargo, este video despertó varias dudas en la comunidad cibernética, pues al parecer las llamas no se veían muy reales.

Uno de los que habló de esto fue Daniel Flores Osses, quien es animador digital y diseñador gráfico. En su Twitter escribió lo siguiente: “Esto es After Effects, no es fuego señores, soy profesional del software, tengo más de 10 años de experiencia. Esto no es fuego real, esto es inaceptable”.

No digo que no haya habido fuego, tampoco que la chica no lo haya prendido, pero desde mi experiencia hay uso de After Effects en esa imagen. Les dejo video que prueba mi afirmación pic.twitter.com/kmbQu8gHUU — Daniel Flores Osses (@bragueloire) November 11, 2019

Esta situación generó que hasta el Colegio de Periodistas comentara esto. Atención @TVN con uso de imágenes de fuego creado artificialmente! Invitamos a la ciudadanía a hacer denuncias al CNTV por contenidos e imágenes en TV que no se ajustan a la realidad. Eso es faltar a la ética”, expresaron.

A raíz de esta situación, TVN emitió un comunicado debido a la ola de críticas. “El departamento de prensa de Televisión Nacional de Chile informa que el viernes 8 de noviembre recibió un video, en el cual se muestra a la sucursal del Banco Estado de calle Padre Mariano siendo violentada e incendiándose”.

“Dicho material fue enviado al canal en el marco de un reportaje sobre diversos incendios a instituciones públicas y locales comerciales. El equipo de 24 Horas chequeó la autenticidad de dichas imágenes con autoridades policiales y el ministerio público para corroborar la veracidad de éstas y así incluirlo dentro de la nota mencionada”, agregaron.

“Al tener la confirmación de que las imágenes revelan un hecho real, éste fue emitido en el noticiero Central de ayer domingo 10 de noviembre. Hoy este video está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, Carabineros y el Ministerio Público, quienes confirman la autenticidad del hecho, al igual que los vecinos del sector, entrevistados en el marco de nuestro reporteo en terreno”, expresaron.

«Adicionalmente, hemos recibido otras imágenes desde distintos ángulos, que también fueron cotejadas con los investigadores, y ratifican los hechos informados”, finalizó el escrito.