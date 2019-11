Claudio Arredondo irrumpió en entrevista a Alberto Plaza en Bienvenidos

Un momento inesperado ocurrió esta mañana en «Bienvenidos», cuando el panel estaba entrevistando al cantante Alberto Plaza, quien se refirió a la situación actual en Chile.

El actor de ‘Juegos de poder’, Claudio Arredondo se encontraba detrás de cámaras ya que sería entrevistado después del cantante, pero ante los dichos de este, no pudo evitar entrar al plató e interrumpirlo.

«Hay una inteligencia formidable detrás de esto. Es brillante porque no puede ejercer control, ¿te vas a poner a dispararle a los estudiantes debajo del metro?”, fue la frase que escuchó el actor y que le hizo emplazar a Plaza, quien le dijo que sí estaban disparándole a estudiantes, que son menores de edad. «“¡No puedes decir lo que estás diciendo, si no tienes pruebas!», dijo Arredondo.

Ante esto, el cantante le respondió: «Irrumpiste faltándonos el respeto ¿En que momento dije que no se le ha disparado a nadie?».

Con ambos en el set, el debate comenzó a subir en tensión, ya que ambos tienen visiones distintas de la crisis que se vive hoy en el país.

Tremenda parada de caros a Alberto Plaza realizada por el gran Claudio Arredondo 🔥 pic.twitter.com/2ll4OqySFy — Felipe Parada (@FelipeParadaM) 7 de noviembre de 2019

«¿Qué quieres que le disparen a los estudiantes?», le lanzó Arredondo.

“Lo único que podemos pedir es que si una persona entra recién al set y escucha una cosa fuera de contexto, es que alguien la controle”, le respondió Plaza, agregando: «Yo le quiero decir al país es que esto es lo que estamos tratando de evitar, este tipo de enfrentamiento que no conduce absolutamente a nada, y lo único que hace es polarizar este país… este país requiere de una actitud totalmente diferente».

Tras este intercambio, el actor pidió disculpas por irrumpir en el set.

«Soy un tipo vehemente y no te odio porque no te conozco. Mi vehemencia equivale a la contraargumentacion que tu haces. Si yo soy así no significa que te vaya a pegar, o que te vaya a matar, el dialogo no tiene por qué ser sentado fumando y sintiendo el aroma de los inciensos. Puede haber un debate acalorado y eso es tan respetable como tu serenidad aparente que tienes, porque no seguramente no la tienes, no lo sé, estoy especulando», expresó el actor.

Tras las palabras de Arredondo, Polo Ramírez compartió una reflexión sobre el momento que vivimos y sobre lo que espera la gente. Ahí, el actor volvió a expresar su punto de vista.

“Aquí se habla mucho de los saqueos, y el saqueo a la clase de trabajadora en este país es brutal”, lanzó, aludiendo a las irrupciones que las personas han hecho en los medios para expresar su malestar.

“Hay que preguntarse por qué pasa eso. No es el torniquete el que estalló todo, no es el tema”, zanjó.

En Twitter, también varios televidentes comentaron el tenso round entre Plaza y Arredondo, provocando comentarios divididos.

Acá te dejamos algunas reacciones sobre los dichos de Plaza y Arredondo:

#Bienvenidos13 Claudio Arredondo tiene los cojones de enfrentar al pelota de Gonzalo Muller y Alberto Plasta pic.twitter.com/7F8Mowkw5z — SitaFabiola#RenunciaMañalich (@faby_tuitera) 7 de noviembre de 2019

Encuentro que Claudio Arredondo esta super mal al Irrumpir así en el set, lo correcto habría sido una patada voladora! #bienvenido13 — CerealKiller☠️ (@JoanBond) 7 de noviembre de 2019

Saquen a Claudio Arredondo , es un tipo SORDO #Bienvenidos13 — María Rodríguez (@MaraRod08453674) 7 de noviembre de 2019

Fuerza Claudio Arredondo. Acabo de cachar como salió. Es el reflejo de muchxs que tenemos ganas de pegarle un puñete a Alberto, Desclasado, Plaza #bienvenidos13 — Burgundy (@Burgundykishibe) 7 de noviembre de 2019

Claudio Arredondo, no te disculpes por irrumpir en el programa contra los dichos del ignorante de Alberto Plaza. Que impotencia que aún haya una visión tan sesgada de lo que esta ocurriendo en nuestro país hoy en día. #Bienvenidos13 — Soiyi (@Soiyi3) 7 de noviembre de 2019

Claudio Arredondo dedícate a actuar mejor, para eso no se necesita mucha cabeza… para otros temas si y es irresponsable @canal13 @aluksicc darle pantalla a una persona que inestable psicológicamente que solo grita a los otros invitados que no comparten su opinión #muyMal ! — Ameli Tapia (@AmeliTapia) 7 de noviembre de 2019