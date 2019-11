Norbert Schemm era un hombre originario de Wisconsin, Estados Unidos, que sufría de cáncer de colon. Tenía 87 años y el pasado jueves falleció. Afortunadamente, logró cumplir su último deseo.

Schemm estaba consciente de que su enfermedad estaba en una etapa terminal, por lo que les dijo a sus cercanos que quería cumplir su último deseo: beber una cerveza junto a su familia.

Como última voluntad, se reunieron sus tres hijos y su mujer con quien estaba casado hace 65 años.

“Mi abuelo ha muerto hoy. Anoche, todo lo que quería hacer era tomar una última cerveza con sus hijos”, escribió Adam Schemm, su nieto quien compartió una fotografía del momento en su cuenta de Twitter.

La publicación en la que aparece Schemm se viralizó por las redes sociales y motivó a otros usuarios a dar a conocer imágenes de momentos similares con sus seres queridos.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019