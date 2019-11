Estos son los estrenos que trae Neflix en noviembre

Netflix trae distintas novedades para este mes de noviembre de hecho entre los títulos que destacan está la tercera temporada de «The Crown» (17 de este mes).

Además se prepara la llegada de la aplaudida película «El irlandés», de Martin Scorsese protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino y también «El rey», adaptación cinematográfica de varias obras referidas al Henriad de Shakespeare, dirigida por David Michôd y protagonizada por Timothée Chalamet.

Acá te dejamos el listado completo:

Series

The End of the F***ing World: Temporada 2 (05/11/2019) Dos años después del viaje loco de James y Alyssa, una mujer obsesionada con el muerto sale de la cárcel buscando venganza.

The Crown: Temporada 3 (17/11/2019) Drama sobre las rivalidades políticas y los romances durante el reinado de Isabel II, y de los sucesos que moldearon la segunda mitad del siglo XX.

Atypical: Temporada 3 (01/11/2019) Sam entra al primer año de la universidad y eso supone nuevos desafíos: desde organizarse hasta hacer amigos.

Queer Eye: We’re in Japan! (01/11/2019) Los Fab 5 viajan a Japón para transmitir su mensaje de amor y cuidado personal mientras exploran la riqueza culinaria y cultural del país.

American Son (01/11/2019) Una pareja interracial separada (Kerry Washington, Steven Pasquale) busca respuestas a la desaparición de su hijo. Basada en la obra de Broadway.

Alta mar: Temporada 2 (22/11/2019) Años cuarenta. Dos hermanas descubren el lado oscuro de su familia tras una serie de muertes extrañas en un crucero de lujo que va de España a Brasil.

Hache (01/11/2019) Barcelona, los 60. Helena (Adriana Ugarte) se gana la confianza (y el corazón) de un jefe narco mientras espera el momento para dar el zarpazo.

Nailed it! ¡Felices fiestas!: Temporada 2 (22/11/2019) Llegó el esperado especial de Navidad de Nailed It!: faltan ingredientes, abundan los desafíos, ¿los postres? Bueno, la intención es lo que cuenta.

Feliz lo que quieras (28/11/2019) Un papá muy terco le hace frente al estrés luego de que su hija cae con novio nuevo en Navidad. Protagonizada por Dennis Quaid.

The Toys That Made Us: Temporada 3 (15/11/2019) Las mentes detrás de las franquicias de juguetes más icónicas de la historia hablan sobre el surgimiento y la caída de sus millonarias creaciones.

Las películas que nos formaron (29/11/2019) Las mentes detrás de las películas más icónicas de Hollywood cuentan cómo sus historias simples se convirtieron en obras maestras imborrables.

Historias del narcomundo (22/11/2019) Policías, traficantes, consumidores y médicos comparten su experiencia para mostrar cómo funciona el negocio de la droga en el mundo.

Dolly Parton: Acordes del corazón (22/11/2019) Amor, comedia, drama, venganza… las historias varían, pero tienen algo en común: están basadas en las inspiradoras canciones de Dolly Parton.

Distrito salvaje: Temporada 2 (08/11/2019) Yei Yei intenta balancear su trabajo con su vida familiar. La campaña presidencial de Daniela está plagada de desafíos éticos y prácticos.

Películas

El rey (01/11/2019) Inglaterra, siglo XV. Un príncipe rebelde se convierte en un rey poderoso luego de heredar a regañadientes el trono y todo el caos.

El Irlandés (27/11/2019) Saga de Martin Scorsese sobre el crimen organizado en los EE. UU. de la posguerra narrada por un sicario. Con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Noches blancas (08/11/2019) En Nochebuena, una tormenta de nieve cambia las amistades, los amores y los futuros de varios adolescentes de un pueblo.

Justicia del Ártico: Escuadrón del trueno(29/11/2019) Un zorro polar y su grupo de amigos incompatibles intentan detener a una morsa malvada que quiere derretir el Ártico y controlar el planeta.

La leyenda de Klaus (15/11/2019) Un cartero y un huraño fabricante de juguetes forjan una amistad inesperada en esta historia animada sobre el origen de Santa Claus.

El caballero de la Navidad (21/11/2019) Un caballero medieval se transporta mágicamente al presente y se enamora de una profesora de Ciencias que perdió toda esperanza en el amor.

Navidad en África (01/11/2019) Abandonada por el marido, una elegante neoyorquina se va de safari a África y encuentra un nuevo propósito. Con Kristin Davis y Rob Lowe.

Atlantique (29/11/2019) Ada tiene diecisiete años y se enamora de Souleiman, un joven albañil que vuelve al barrio en las afueras de Dakar tras haber desaparecido en el mar.

El hombre sin gravedad (01/11/2019) Nació sin gravedad y vivió toda su vida escondido. Ahora es una celebridad internacional que sigue soñando con ser normal.

Baywatch: Guardianes de la bahía (09/11/2019) El salvavidas de élite Mitch Buchannon y un excampeón olímpico investigan una trama delictiva que pone en riesgo el futuro de la bahía.

El exorcismo de Emily Rose (01/11/2019)La abogada Erin Bruner se ve en aprietos cuando decide representar a un sacerdote que realizó un exorcismo que salió terriblemente mal.

Comer, rezar, amar (01/11/2019) Después de su divorcio, Liz decide rehacer su vida. Así que emprende un viaje por el mundo en busca de buena comida, espiritualidad y amor verdadero.

Belleza inesperada (25/11/2019) Un ejecutivo publicitario sumido en un profundo dolor escribe cartas a destinatarios impensados. Sus amigos intentan ayudarlo a superar su pérdida.

Gandhi (01/11/2019) Ben Kingsley encarna al abogado que se enfrentó al dominio británico en la India y se transformó en un símbolo internacional de la no violencia.

Documentales y especiales

Paradise en llamas (01/11/2019) En 2018, las llamas consumieron el paraíso: un pueblo reducido a cenizas en el peor incendio forestal de California. Hablan los sobrevivientes.

Maradona en Sinaloa (13/11/2019) El presidente del club Dorados de Sinaloa quiere correr el foco de las drogas y ponerlo en su equipo de segunda división. ¿Cómo? Con Maradona de DT.

Seth Meyers: Lobby Baby (05/11/2019) Seth Meyers, anfitrión de Late Night y exintegrante de SNL, salta del escritorio para un especial de stand up filmado en Mineápolis, Minesota.

Mike Birbiglia: The New One (26/11/2019) El comediante Mike Birbiglia aterriza en Broadway con un show unipersonal tan profundo que las carcajadas hacen eco. No es broma la paternidad, ¿o sí?

No hay tiempo para la vergüenza (19/11/2019) Serie sobre la vida, el trabajo y el día a día del excéntrico y vanguardista diseñador de moda argentino Santiago Artemis.

Jeff Garlin: Our Man In Chicago (12/11/2019) Jeff Garlin celebra (sin querer) sus 37 años en el stand up y comparte lo que aprendió sobre el amor, la pérdida, el éxito y la adicción a la comida.

Iliza: Unveiled (19/11/2019) La comediante Iliza Shlesinger habla de su reciente boda y despotrica contra las despedidas de soltera, la tradición de las ligas y mucho más.

Bikram: Yogui, gurú, depredador (20/11/2019) El carismático fundador del imperio del yoga caliente Bikram Choudhury parecía tenerlo todo hasta que sus secretos oscuros salieron a la luz.

Sociedad de consumo (27/11/2019) Documental de investigación que deconstruye los sistemas detrás de los productos que ponen en riesgo la salud del consumidor.

Niños y familia

GO! La fiesta inolvidable (15/11/2019) Mía se va de vacaciones con su papá a un resort, pero nunca imaginó que Lupe, Mercedes, Juanma y Álvaro iban al mismo lugar. El drama nunca termina.

Príncipe de los dragones: Temporada 3 (22/11/2019) Un descubrimiento extraordinario inspira a dos príncipes y a la elfo que iba a matarlos a unir fuerzas para traer la paz entre sus pueblos.

Hola, ninja (01/11/2019) Un chico se transforma en ninja cuando junta sus manos, hace una reverencia frente al espejo y pronuncia una frase mágica. ¡A la aventura con amigos!

Gauko, la niña dinosaurio (22/11/2019) Naoko es una nena de 14 años común y corriente con un don muy extraño: cuando se enoja, se convierte en una niña dinosaurio que escupe fuego.

Los Supermonstruos salvan la Navidad (26/11/2019) Los Supermonstruos se entusiasman tanto con la Navidad que terminan haciendo tremendo lío. Santa, no te preocupes, el espíritu festivo está intacto.

Trolls: ¡No pierdas el ritmo!: Temporada 8 (22/11/2019) Mientras Poppy celebra una nueva era de paz en Villa Troll con fiestas, competencias y festividades, Ramón intenta hacerse amigo de la diversión.

She-Ra y las princesas del poder: Temporada 4 (05/11/2019) Catra jura conquistar Etheria antes de que llegue el Hordiano Primero, Glimmer se adapta al nuevo rol, y Adora y las princesas enfrentan traiciones.

Los Muppets en Nueva York (01/11/2019) Cuando los Muppets se gradúan, llevan su revista musical a la ciudad de Nueva York y se lanzan a la búsqueda de alguien que los lleve a Broadway.

Chip y Potato: Temporada 2 (29/11/2019) Chip empieza el jardín y vive nuevas puguiaventuras mientras hace amigos con la pequeña ayuda de su felpuda amiga secreta: la ratoncita Potato.

¡Chicas Harvey por siempre!: Temporada 3 (12/11/2019) En la calle Harvey, tres chicas luchan contra la injusticia, se empachan de helado y viven como si todos los días fueran sábado.

Llama Llama: Temporada 2 (15/11/2019) Una encantadora serie animada sobre la familia, la amistad y el aprendizaje que da vida al querido personaje de los cuentos infantiles.

Anime

Levius (Próximamente) Aún atormentado por las pérdidas de la guerra, el joven Levius usa su brazo robótico para abrirse camino en el mundo brutal del boxeo mecánico.

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 1 (01/11/2019) En un Marte terraformado post catástrofe, un grupo de agentes de seguridad infantil se rebela contra el tiránico Gobierno de la Tierra.

Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans: Temporada 2 (01/11/2019) Años después, mientras Marte lucha por alcanzar la independencia económica de la Tierra, una nueva amenaza se asoma en el horizonte.