Greta Thunberg se ha hecho conocida en todo el mundo por su cruzada para salvar el planeta y hacer entender a los líderes mundiales que se deben tomar medidas lo antes posible, para frenar la crisis ambiental que está viviendo la humanidad.

Es la invitada más esperada de la próxima COP25 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) que se realizará en Madrid en diciembre próximo, luego de que se suspendiera el encuentro en Santiago, debido a la crisis social que está viviendo Chile.

Sin embargo, esta semana la joven sueca ha hecho noticia por un tema que se aleja completamente de su lucha para detener el cambio climático. Se trata de una fotografía de hace más de 100 años y que ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, debido a que la niña que aparece en la imagen tiene un gran parecido con la joven activista.

“¿Greta Thunberg, una viajera del tiempo?”, es lo que se preguntan muchos usuarios de las redes sociales. La fotografía data de 1898 y estaba en los archivos de la Universidad de Washington. Fue tomada en Yukon, Canadá y retrata a un grupo de niños extrayendo agua.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019