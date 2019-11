La pareja gay de pingüinos que robó un huevo para poder ser padres

View this post on Instagram

Bijzonder nieuws! 🐧🥚 Tussen de broedende pinguïns is ook een homokoppeltje ontdekt dat op een ei broedt. De mannetjes broeden om en om op het ei, dat ze van andere pinguïns hebben overgenomen. Zij hebben ondertussen al een nieuw ei gelegd en zijn ook druk bezig met broeden.